Ринат Билялетдинов: «Если наш футбол будет с красивой картинкой, пресса будет хвалить и привлекать внимание – уверяю, это даром не пройдет. Нужно импортозамещение»
Ринат Билялетдинов призвал уделять российскому спорту больше внимания.
«Нужно импортозамещение в этой ситуации, нужно делать свою картинку, и спорту нужно на деле уделять внимание не только не словах, но и на деле. Не только к детскому, но и профессиональному.
Должна быть цель, она должна быть российской – звание чемпиона России, обладателя кубка должны быть очень почетными. Если наш футбол будет с красивой картинкой, если будет освещать пресса, хвалить и прочее, привлекать внимание к российскому футболу. И я уверяю вас, это даром не пройдет», – сказал бывший главный тренер «Рубина».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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