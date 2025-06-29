Ринат Билялетдинов: «Если наш футбол будет с красивой картинкой, пресса будет хвалить и привлекать внимание – уверяю, это даром не пройдет. Нужно импортозамещение»

Ринат Билялетдинов призвал уделять российскому спорту больше внимания.

«Нужно импортозамещение в этой ситуации, нужно делать свою картинку, и спорту нужно на деле уделять внимание не только не словах, но и на деле. Не только к детскому, но и профессиональному.

Должна быть цель, она должна быть российской – звание чемпиона России, обладателя кубка должны быть очень почетными. Если наш футбол будет с красивой картинкой, если будет освещать пресса, хвалить и прочее, привлекать внимание к российскому футболу. И я уверяю вас, это даром не пройдет», – сказал бывший главный тренер «Рубина».