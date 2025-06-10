Ринат Билялетдинов о Николиче: «Ушел и до свидания. Слезки платком вытирать я бы не стал. У нас своих тренеров таких хватает, есть кому возглавить ЦСКА»

Ринат Билялетдинов высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.

Вчера армейцы объявили об уходе сербского специалиста с поста главного тренера. Сообщалось , что Николич согласовал контракт с греческим АЕК.

«Ушел и до свидания. Если ему там лучше, то спасибо за совместную работу, и до свидания. А плакать, слезки платком вытирать я бы не стал.

Считать, что он тренер, который сделал бы ЦСКА при наличии еврокубков победителем Лиги чемпионов, нельзя. Нормальный, добротный тренер со своими плюсами и минусами. У нас своих тренеров таких хватает, уверяю вас.

На каждом этапе любой тренер может добиться подъема, потом может наступить спад. Не будет Николича, будет кто-то другой. Хотелось бы, чтобы со знакомой фамилией. Не знаю, иностранный или нет.

Но есть кому возглавить ЦСКА. Это не трагедия и не драма. Нормальный рабочий момент», – сказал заслуженный тренер России.

Уход Николича – не повод паниковать