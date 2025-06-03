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Сотрудникам «Химок» будут платить 2/3 зарплаты во время простоя. Гендиректор объявил о временном приостановлении работы клуба с 3 июня по 30 августа («РБ Спорт»)

Работникам «Химок» будут платить 2/3 зарплаты во время простоя.

Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в Мир РПЛ, не получил лицензию РФС-1, поэтому клуб не сможет выступить в Премьер-лиге-2025/26.

Как сообщает «РБ Спорт», генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов издал приказ о временном приостановлении работы. Документ датирован сегодняшним днем.

Брехов объявил простой (временное приостановление работы) с 3 июня по 30 августа для большой группы работников клуба. Мотивировка – «в связи с неполучением лицензии на участие в чемпионатах РФ по футболу в сезоне 2025 года, и как следствие – отсутствием спортивной и организационной деятельности клуба».

В число работников попали клубные специалисты, в том числе по работе со СМИ, советник гендиректора Ринат Билялетдинов, врач-физиотерапевт, переводчики клуба.

Указанные в приказе работники освобождены от необходимости присутствовать на рабочем месте во время простоя. А оплата времени простоя будет производиться в размере двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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