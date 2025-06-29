Анзор Кавазашвили: «Впечатление, что в СМИ есть табу – неприятное о Карпине не писать. Играла бы сборная против сборной легионеров РПЛ – увидел бы он поражение наяву. Но играть не стали, испугались»
Анзор Кавазашвили считает, что сборная легионеров РПЛ обыграла бы команду России.
«Зачем опять Карпину дали возможность совмещать две должности? Пусть он и работает в «Динамо».
Но сборная-то у нас играет на задворках. Стоит нам сыграть против команды посильнее, как Нигерия, и ребята ни в чем не превзошли нигерийцев. К чему мы готовимся?
Я предлагал сделать товарищеский матч сборной России против сборной легионеров РПЛ. Играла бы наша сборная против них, вот Карпин бы и увидел наяву, что сборную России переиграла бы сборная легионеров. Но они не стали играть, потому что испугались.
Хоть один бы сказал, что Анзор прав или Анзор неправ. Такое впечатление, что в прессе и в СМИ есть табу – неприятные вопросы в отношении Карпина не писать», – заявил бывший вратарь сборной СССР.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
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