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Кавазашвили о Карпине в «Зените»: «Клуб не имел права проигрывать титулы из-за столетия – Семаку это не смогут простить. Валерий сделал хорошую команду в «Ростове»

Анзор Кавазашвили допускает назначение Валерия Карпина главным тренером «Зенита».

Ранее сообщалось, что тренер сборной России может возглавить клуб из Санкт-Петербурга, если в «Зенит» вернется Максим Митрофанов, занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза

«Считаю, что приход Карпина в «Зенит» возможен. А почему бы и нет? Обязательно иностранцев приглашать, что ли? В «Зените» уже много перебрали иностранных тренеров, но они погоду не сделали. Они уже несколько раз накололись на знаменитостях, потом решили взять своего Семака, и он доверие оправдал. С ним команда выиграла все. 

В этом году «Зенит» не должен был проигрывать титулы из-за столетия футбольного клуба. Они не имели права такого допустить! Думаю, Семаку не смогут это простить. Поэтому сейчас идет упорный разговор о Карпине, ведь это талантливый тренер. Что ни говори, но в «Ростове» он сделал хорошую команду. 

Если произойдет рокировка Карпина и Семака, то Семаку будет сложно в сборной России. Все-таки он привык работать только с легионерами. За время его работы в «Зените» там человек 50 легионеров побывало. С российскими игроками Семак работал мало. За это время мы могли восхищаться только иностранными футболистами. Кто знает, может быть, Карпин будет вообще совмещать работу в «Зените» и сборной России. Пока можем только предполагать», – заявил бывший вратарь «Зенита» и сборной СССР.

В сезоне-2024/2025 «Зенит» вылетел из Фонбет Кубка России и занял 2-е место в Мир РПЛ, проиграв титул «Краснодару». Карпин работает со сборной России с лета 2021 года. В феврале тренер покинул «Ростов».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
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