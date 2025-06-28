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«Зачем иностранцы в штабе сборной? Романцева пригласи, «Царя», Шалимова, Аленичева. Я возмущен!» Кавазашвили о помощниках Карпина

Анзор Кавазашвили не понимает, почему иностранцы есть в штабе сборной России.

В штаб Валерия Карпина в сборной входят Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Николай Писарев, Виталий Кафанов и Даниил Потапов. Присутствуют и иностранные специалисты: Джонатан Альба, Давид Дельгадо Мурильо, Луис Касайс Мартинес.

«Ну, кто они такие для сборной команды? В сборной сегодня Карпин главный тренер, наш российский главный тренер и иностранцы сидят в штабе, зачем они нужны?

Зачем? У нас наших тренеров нет, что ли? Или наших бывших знаменитых ветеранов футбола нет? Ну Романцева пригласи, посади его в штаб! Девятикратный чемпион России со «Спартаком»!

Я не знаю, ну «Царя» (Александра Мостового – Спортс’‘) пригласи, Шалимова прийти в штаб. Даже те, которые ребята в Португалии играли, Аленичева. Они не смогут научить? Это глупость!

Зачем иностранные тренеры нужны в сборной России? Я уже возмущен!» – сказал экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Кавазашвили.

Опубликовано: Sports
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Романцев
logoИгорь Шалимов
logoАнзор Кавазашвили
лимит на легионеров
logoДжонатан Альба
Хуан Дельгадо Мурильо
logoДмитрий Аленичев
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