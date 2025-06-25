Ротен о Месси: «Лучший игрок в истории, возможно. Его левая нога стоит двух Зиданов. Но он издевался над «ПСЖ», хотя парижане его спасли. Лео никого не уважал, особенно французов»

Жером Ротен раскритиковал отношение Лионеля Месси к «ПСЖ».

«Он может выиграть Лигу чемпионов хоть десять раз. У него восемь «Золотых мячей», мы никто, чтобы говорить о карьере Лео Месси. В этом никто не может сравниться с ним, потому что он, возможно, лучший игрок в истории. Даже Зидан – левая нога Месси стоит двух Зиданов.

Но критиковать можно любого. Особенно если ты издевался над «ПСЖ», хотя именно «ПСЖ» тебя спас. Начнем хотя бы с зарплаты: «Барселона» выставила тебя, не имея возможности столько платить, да и ни один другой клуб Европы не позволил бы тебе столько зарабатывать и при этом играть на самом высоком уровне перед чемпионатом мира. Мы прекрасно понимали, что именно поэтому ты приехал в Париж.

Но почему ты жалуешься? Почему говоришь, что тебя выгнали, что клуб тебя не уважал? А сам ты уважительно относился к этим людям?

Он никого не уважал, особенно французов, потому что до февраля бил вхолостую [в чемпионате]. Он был так смел, что уехал в США, чтобы поливать грязью «ПСЖ» и Францию», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

«В Париже ощутил, что такое ад». Месси сыграет против «ПСЖ» – у них очень токсичные отношения