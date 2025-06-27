«МЮ» интересуется хавбеком «Боруссии» Нмечей (Кристиан Фальк)

«МЮ» проявляет интерес к Феликсу Нмече.

Ою этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось , что «МЮ » готов предложить около 48 млн евро за Нмечу .

В минувшем сезоне Бундеслиги 24-летний хавбек сыграл за «Боруссию» Дортмунд 26 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .