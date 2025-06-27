«МЮ» интересуется хавбеком «Боруссии» Нмечей (Кристиан Фальк)
«МЮ» проявляет интерес к Феликсу Нмече.
Ою этом сообщает журналист Кристиан Фальк.
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов предложить около 48 млн евро за Нмечу.
В минувшем сезоне Бундеслиги 24-летний хавбек сыграл за «Боруссию» Дортмунд 26 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Кристиана Фалька в Х
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