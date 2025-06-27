1

«МЮ» интересуется хавбеком «Боруссии» Нмечей (Кристиан Фальк)

«МЮ» проявляет интерес к Феликсу Нмече.

Ою этом сообщает журналист Кристиан Фальк. 

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов предложить около 48 млн евро за Нмечу.

В минувшем сезоне Бундеслиги 24-летний хавбек сыграл за «Боруссию» Дортмунд 26 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь

Что теперь будет с «Торпедо»?19407 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Кристиана Фалька в Х
logoМанчестер Юнайтед
logoБоруссия Дортмунд
logoпремьер-лига Англия
logoФеликс Нмеча
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В АПЛ разрешат брать интервью у замененных футболистов в ходе матча. Операторы смогут выйти на поле, чтобы снять празднование голов, и получат доступ в раздевалки
31сегодня, 10:59
«МЮ» и Хитон продлили контракт на год. У 39-летнего вратаря 3 матча за клуб
8сегодня, 09:41
Руни о Тевесе в «МЮ»: «Он был моим любимым партнером в атаке, защитники ненавидели играть против нас. Я расстроился, когда Карлос перешел в «Сити»
7сегодня, 08:41
Главные новости
Шерки – супертоп, «Сити» набрал ход – подводим итоги группового этапа КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
13 минут назадВидео
«Атлетико» договорился о покупке о вингера «Вильярреала» Баэны за 45+5 млн евро
1619 минут назад
Роналду будет получать 180-200 млн евро за сезон в «Аль-Насре» с учетом зарплаты и прочих доходов. Также Криштиану стал владельцем доли в клубе (Marca)
3229 минут назад
«Реал» возмущен ФИФА из-за организации перелета после игры с «Зальцбургом». Команда провела в пути более шести часов и вернулась на базу в пять утра
2147 минут назад
Депутат Свищев предложил РПЛ создать резервный фонд на фоне ситуации с «Химками»: «Все клубы делали бы взносы. Важно понимать, у каких команд есть риски»
3358 минут назад
Михаил Гершкович: «Российских тренеров недооценивают. Люди в клубах смотрят скорее на Запад, чем на своих. Это нужно менять»
30сегодня, 13:05
«Барса» рефинансировала 424 млн долга за реконструкцию «Камп Ноу». Сумму должны были погасить к 2028 году, теперь ее буду выплачивать с 2033-го по 2050-й
51сегодня, 13:01
Между «Спартаком» и Заболотным еще нет окончательной договоренности. Форвард рассматривает вариант в Турции (Metaratings)
30сегодня, 12:43
Агент Джикии: «Когда «Спартак» не предложил Георгию контракт, я считал, что он не самый слабый защитник команды. Расставание положительных эмоций не добавило, тренерам виднее»
17сегодня, 12:21
Голенков о Китае: «Думал, что посмотрю СССР на минималках, но там все развито и очень современное. Китайцы английский не знают, на языке жестов с ними поговорить тоже тяжело»
48сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Брентфорд» назначит Эндрюса главным тренером. Специалист отвечал за стандарты в штабе Франка
2 минуты назад
Агент Джикии: «Спартак» и «Динамо» точно не были заинтересованы, с «Локомотивом» разговор был. Мы решили не ждать, поэтому на первый план вышел «Антальяспор»
118 минут назад
«Наполи» обсуждает с ПСВ трансфер Ланга за 30–35 млн евро плюс 10% от перепродажи. С игроком договорились о контракте до 2030-го с зарплатой около 2,8 млн евро в год
36 минут назад
Яшари сообщил «Брюгге» о намерении перейти в «Милан». Бельгийский клуб отклонил два предложения о трансфере
143 минуты назад
13 очков Абу Али из «Аль-Ахли» – лучший результат 3-го тура фэнтези КЧМ. По 12 набрали Хакими («ПСЖ»), Свенссон («Дортмунд») и Адарабиойо («Челси»)
155 минут назадФэнтези
РФС и глава судей Мажич продлили контракт на сезон, объявил Дюков: «Милорад делает все возможное, чтобы повысить качество судейства в России. Число ошибок сокращается»
4сегодня, 13:20
Веа отказался от перехода в «Ноттингем». Английский клуб договорился с «Ювентусом» о трансфере
3сегодня, 12:36
Савио и Винисиус набрали по 11 очков в 3-м туре КЧМ. Оба полузащитника сделали 1+1
1сегодня, 12:31Фэнтези
Месси, Альба, Лосано, Дрейер, Эвандер выбраны для участия в матче звезд МЛС и лиги Мексики
1сегодня, 12:16
Быстров о Заболотном и Комличенко: «Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в «Спартак». Может, они в отпуске перегрелись?»
11сегодня, 12:03