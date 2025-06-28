Жезуш подпишет с «Аль-Насром» контракт на год-два на следующей неделе. Команда Роналду и тренер обо всем договорились

Жорже Жезуш возглавит «Аль-Наср».

По данным Record, бывший главный тренер «Аль-Хилаля » и «Бенфики» согласился на работу в команде, за которую выступает Криштиану Роналду . Об условиях сотрудничества стороны договорились.

Контракт будет рассчитан на год или два. Его подпишут на следующей неделе в Мадриде.