Жезуш подпишет с «Аль-Насром» контракт на год-два на следующей неделе. Команда Роналду и тренер обо всем договорились
Жорже Жезуш возглавит «Аль-Наср».
По данным Record, бывший главный тренер «Аль-Хилаля» и «Бенфики» согласился на работу в команде, за которую выступает Криштиану Роналду. Об условиях сотрудничества стороны договорились.
Контракт будет рассчитан на год или два. Его подпишут на следующей неделе в Мадриде.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Record
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