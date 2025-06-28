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Жезуш подпишет с «Аль-Насром» контракт на год-два на следующей неделе. Команда Роналду и тренер обо всем договорились

Жорже Жезуш возглавит «Аль-Наср».

По данным Record, бывший главный тренер «Аль-Хилаля» и «Бенфики» согласился на работу в команде, за которую выступает Криштиану Роналду. Об условиях сотрудничества стороны договорились.

Контракт будет рассчитан на год или два. Его подпишут на следующей неделе в Мадриде.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Record
logoЖорже Жезуш
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoАль-Хилаль
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