Степашин об иностранцах в РПЛ: «Бителло в «Динамо» или бразильцы в «Зените» – понимаю. Но зачем покупать третьеразрядных легионеров, есть хорошие отечественные ребята»

Сергей Степашин не понимает, зачем РПЛ легионеры низкого уровня.

«Я бы все-таки поаккуратнее относился к покупке иностранных футболистов невысокого класса. Я понимаю, если в «Динамо» Бителло играет или в «Зените » бразильцы очень хорошие. Люди все-таки ходят смотреть красивый футбол, а к сильным иностранцам и наши подтягиваются – учатся у них, повышают мастерство.

А покупать третьеразрядных легионеров в клубы, которые в нижней половине таблицы, – мне непонятно, зачем это нужно. У нас есть хорошие отечественные ребята, надо внимательно заниматься селекцией на внутреннем рынке. Понимаю, что вырастить хорошего футболиста сложнее, чем купить, тем не менее в условиях изоляции самое время этим заниматься», – заявил член совета директоров «Динамо ».