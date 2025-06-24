Степашин об иностранцах в РПЛ: «Бителло в «Динамо» или бразильцы в «Зените» – понимаю. Но зачем покупать третьеразрядных легионеров, есть хорошие отечественные ребята»
Сергей Степашин не понимает, зачем РПЛ легионеры низкого уровня.
«Я бы все-таки поаккуратнее относился к покупке иностранных футболистов невысокого класса. Я понимаю, если в «Динамо» Бителло играет или в «Зените» бразильцы очень хорошие. Люди все-таки ходят смотреть красивый футбол, а к сильным иностранцам и наши подтягиваются – учатся у них, повышают мастерство.
А покупать третьеразрядных легионеров в клубы, которые в нижней половине таблицы, – мне непонятно, зачем это нужно. У нас есть хорошие отечественные ребята, надо внимательно заниматься селекцией на внутреннем рынке. Понимаю, что вырастить хорошего футболиста сложнее, чем купить, тем не менее в условиях изоляции самое время этим заниматься», – заявил член совета директоров «Динамо».
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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