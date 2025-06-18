  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов про Осипенко: «Зенит» бы не усилил. Он яркий, немало забивает, но медленный! Сколько мячей «Ростов» пропускал по центру?»
13

Орлов про Осипенко: «Зенит» бы не усилил. Он яркий, немало забивает, но медленный! Сколько мячей «Ростов» пропускал по центру?»

Геннадий Орлов считает, что Максим Осипенко не смог бы усилить «Зенит».

Ранее 31-летний защитник перешел в «Динамо» из «Ростова».

«Не считаю трансферной неудачей то, что Осипенко в итоге выбрал «Динамо», а не «Зенит». Да, он яркий, немало забивает. Но медленный! Вот он бы, в отличие от Даку, сине-бело-голубых не усилил.

Не та скорость, понимаете? Где он раньше выступал? В «Ростове», который занял 8-е место. И сколько мячей дончане пропускали по центру?

Посмотрим, как Осипенко проявит себя в составе бело-голубых. Там стоят совсем другие задачи. Получится ли у Карпина? Валерий Георгич здорово работает с молодыми.

Но ведь в «Динамо» есть еще и легионеры. С не самым простым характером. Карраскаль, Бителло, Нгамале... Как быстро он найдет общий язык с ними? Поживем – увидим», – сказал комментатор.

Осипенко – в «Динамо»! Перехватили у «Зенита» и «Спартака»

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?2731 голос
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРостов
logoЗенит
logoХорхе Карраскаль
logoГеннадий Орлов
logoСпорт-Экспресс
logoДинамо Москва
logoМаксим Осипенко
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoБителло
logoМуми Нгамале
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Осипенко – в «Динамо»! Перехватили у «Зенита» и «Спартака»
40вчера, 13:20
Почему Осипенко нужен всем – и кому из топов он больше подходит?
7715 июня, 13:30
Семшов про Осипенко: «Один из лучших, если не лучший в РПЛ по умению сыграть в атаке. В «Зените» делают ставку на иностранцев. Логичен переход в «Динамо»
3013 июня, 14:30
Главные новости
Фанаты «МЮ» недовольны из-за роста цен на билеты. В MUST считают, что стоимость вырастет на 50%, и называют это «ударом под дых»
26 минут назад
Винисиус получил желтую за симуляцию в матче против «Аль-Хилаля» на клубном ЧМ. Вингер «Реала» упал после подката Кулибали
913 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Реал» – «Аль-Хилаль», «Ман Сити» обыграл «Видад»
213442 минуты назад
Любите комментарии на Спортсе’‘? Проверьте себя в этом тесте
42 минуты назадТесты и игры
Итальянский политик о матче России и Италии: «Спорт может быть инструментом восстановления связи между странами – он способствовал возобновлению диалога между СССР и западным миром»
5сегодня, 18:34
Футболки Месси лидируют по продажам в МЛС в 2025-м. Суарес – 2-й, Альмирон – 3-й, Ройс –15-й, Бускетс – 16-й, Жиру – 19-й, Пуч – 20-й
4сегодня, 18:25
Экс-игрок Ирана Махдавикия: «Мое поколение пережило войну, бомбардировки, сирены – мы знаем, как это тяжело. Неважно, где находится иранец, он не забудет захватчиков своей родины»
87сегодня, 18:12
Матч «Сити» с «Видадом» на КЧМ посетили 37 446 человек. Вместимость стадиона в Филадельфии – 69 176 зрителей
14сегодня, 18:04
Отец Кузяева об уходе хавбека из «Гавра»: «Решение было принято еще зимой, у клуба серьезные финансовые проблемы. У Далера было предложение, но он посчитал, что должен помочь команде в борьбе за выживание»
19сегодня, 17:47
Орлов о срыве трансфера Даку: «Он усилил бы «Зенит», но что поделать. Атака укомплектована, Лусиано не слабее Мирлинда, на мой взгляд»
8сегодня, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал Мадрид» – «Аль-Хилаль». Трент, Хейсен, Винисиус, Малком и Канселу играют. Онлайн-трансляция
193 минуты назадLive
ФИФА сегодня впервые показала антирасистские слоганы на КЧМ. Они знаменуют Международный день борьбы с языком ненависти и больше не повторятся (The Athletic)
9 минут назад
Лапорта о «Камп Ноу»: «Мы в позитивной фазе, стадион станет ключом к получению дохода. Мы планируем вернуться осенью, а на Кубке Гампера пройдет первое испытание»
226 минут назад
«МЮ» сохраняет оптимизм по поводу трансфера Мбемо на фоне интереса «Тоттенхэма» к вингеру. Переговоры с «Брентфордом» продолжаются (Бен Джейкобс)
34 минуты назад
Трент и Хейсен дебютировали за «Реал» в матче КЧМ с «Аль-Хилалем»
38 минут назад
Фоден набрал 11 очков за 1+1 с «Видадом». У автора гола Доку – 8
241 минуту назадФэнтези
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Англия против Германии, Нидерланды обыграли Украину
541 минуту назад
Пономарев о Каннаваро или Челестини в ЦСКА: «Безобразие, у нас же есть Черчесов, свой Игнашевич. Зачем приглашать иностранцев? Мы снова будем кувыркаться на 6-7-м месте»
1445 минут назад
Пеп о красной Льюиса за удар шипами в лицо Обенгу: «Рико не собирался этого делать, он касается мяча»
654 минуты назад
Фоден после 2:0 с «Видадом» на клубном ЧМ: «Это очень важный турнир для «Ман Сити». Соперник действовал как топ-команда на контратаках»
358 минут назад