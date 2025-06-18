Орлов про Осипенко: «Зенит» бы не усилил. Он яркий, немало забивает, но медленный! Сколько мячей «Ростов» пропускал по центру?»
Геннадий Орлов считает, что Максим Осипенко не смог бы усилить «Зенит».
Ранее 31-летний защитник перешел в «Динамо» из «Ростова».
«Не считаю трансферной неудачей то, что Осипенко в итоге выбрал «Динамо», а не «Зенит». Да, он яркий, немало забивает. Но медленный! Вот он бы, в отличие от Даку, сине-бело-голубых не усилил.
Не та скорость, понимаете? Где он раньше выступал? В «Ростове», который занял 8-е место. И сколько мячей дончане пропускали по центру?
Посмотрим, как Осипенко проявит себя в составе бело-голубых. Там стоят совсем другие задачи. Получится ли у Карпина? Валерий Георгич здорово работает с молодыми.
Но ведь в «Динамо» есть еще и легионеры. С не самым простым характером. Карраскаль, Бителло, Нгамале... Как быстро он найдет общий язык с ними? Поживем – увидим», – сказал комментатор.
Интер Майами
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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