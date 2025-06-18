Орлов про Осипенко: «Зенит» бы не усилил. Он яркий, немало забивает, но медленный! Сколько мячей «Ростов» пропускал по центру?»

Геннадий Орлов считает, что Максим Осипенко не смог бы усилить «Зенит».

Ранее 31-летний защитник перешел в «Динамо» из «Ростова».

«Не считаю трансферной неудачей то, что Осипенко в итоге выбрал «Динамо», а не «Зенит ». Да, он яркий, немало забивает. Но медленный! Вот он бы, в отличие от Даку, сине-бело-голубых не усилил.

Не та скорость, понимаете? Где он раньше выступал? В «Ростове », который занял 8-е место. И сколько мячей дончане пропускали по центру?

Посмотрим, как Осипенко проявит себя в составе бело-голубых. Там стоят совсем другие задачи. Получится ли у Карпина ? Валерий Георгич здорово работает с молодыми.

Но ведь в «Динамо » есть еще и легионеры. С не самым простым характером. Карраскаль, Бителло, Нгамале... Как быстро он найдет общий язык с ними? Поживем – увидим», – сказал комментатор.

Осипенко – в «Динамо»! Перехватили у «Зенита» и «Спартака»