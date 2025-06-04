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Капитан «Зенита» Дуглас назвал Мойзеса и Рябчука сильнейшими левыми защитниками в РПЛ, Угальде, Барко и Лусиано – лучшими легионерами, Батракова – открытием сезона

Дуглас Сантос поучаствовал в блиц-опросе о лучших игроках Мир РПЛ.

– Кто самый сильный левый защитник в РПЛ?

Мойзес из ЦСКА и Рябчук из «Спартака».

– Пятерка лучших бразильцев, игравших в РПЛ?

– Вагнер Лав, Халк, Жо, Малком, Клаудиньо и Вендел.

– Пятерка лучших бразильцев из тех, кто сейчас играет в РПЛ?

– Вендел, Бителло, Мантуан, Виктор Са, Артур Гомес, Маркиньос – очень достойные ребята.

– Пятерка лучших легионеров, играющих на данный момент?

– Угальде и Барко из «Спартака». Лусиано, который пришел недавно, но уже забил достаточное количество голов. Барриос – на протяжении многих лет он держит очень высокий уровень. И Кассьерра – очень помогает команде.

– Лучший игрок РПЛ на данный момент?

– Из феноменальных открытий среди молодых игроков назову Батракова из «Локомотива», – сказал капитан «Зенита».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
logoДуглас Сантос
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoГуставо Мантуан
logoВиктор Са
logoЦСКА
logoВильмар Барриос
logoКраснодар
logoМаркиньос Коста
logoВендел
logoЖо
logoЭсекиэль Барко
logoАлексей Батраков
logoБителло
logoСпартак
logoМанфред Угальде
logoМойзес Барбоза
logoЛокомотив
logoМатео Кассьерра
logoХалк
logoДинамо Москва
logoМалком
logoАртур Гомес
logoОлег Рябчук
logoЛусиано Гонду
logoКлаудиньо
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