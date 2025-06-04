Капитан «Зенита» Дуглас назвал Мойзеса и Рябчука сильнейшими левыми защитниками в РПЛ, Угальде, Барко и Лусиано – лучшими легионерами, Батракова – открытием сезона

Дуглас Сантос поучаствовал в блиц-опросе о лучших игроках Мир РПЛ.

– Кто самый сильный левый защитник в РПЛ?

– Мойзес из ЦСКА и Рябчук из «Спартака».

– Пятерка лучших бразильцев, игравших в РПЛ?

– Вагнер Лав, Халк , Жо, Малком, Клаудиньо и Вендел.

– Пятерка лучших бразильцев из тех, кто сейчас играет в РПЛ?

– Вендел, Бителло, Мантуан, Виктор Са, Артур Гомес, Маркиньос – очень достойные ребята.

– Пятерка лучших легионеров, играющих на данный момент?

– Угальде и Барко из «Спартака». Лусиано, который пришел недавно, но уже забил достаточное количество голов. Барриос – на протяжении многих лет он держит очень высокий уровень. И Кассьерра – очень помогает команде.

– Лучший игрок РПЛ на данный момент?

– Из феноменальных открытий среди молодых игроков назову Батракова из «Локомотива», – сказал капитан «Зенита».