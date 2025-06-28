Мичел Сальгадо: «О молодежи «Барсы» сейчас модно говорить, но никто не вспоминал об академии «Реала», когда мы брали три ЛЧ подряд. Где была академия «Барсы» последние 8 лет?»

Мичел Сальгадо высказался об академиях «Барсы» и «Реала».

«Сейчас все говорят о молодежи «Барселоны», потому что они один раз выиграли Ла Лигу . Но ведь они даже Лигу чемпионов не взяли.

Академия «Барсы» лучше, чем у «Реала»? Я думаю, что сейчас мода такая. Когда мы выигрывали три Лиги чемпионов подряд, никто не вспоминал о кантере «Реала».

А за последние 8 лет... Где была академия «Барселоны»? После Месси они вырастили Ламина Ямаля , который, конечно, зверь. У них есть и другие хорошие ребята.

«Реал» не может себе позволить думать о воспитанниках – он должен выигрывать. Год назад никто не говорил, что Винисиус или Родриго – плохие игроки или что они не из академии», – сказал бывший защитник «Реала ».