Жоан Лапорта: «Я был президентом лучшей «Барсы» в истории – с Гвардиолой, Это’О, Пуйолем, Месси, Хави, Иньестой. В этом сезоне мы тоже можем гордиться командой»

Жоан Лапорта эмоционально высказался о времени в качестве президента «Барселоны».

«Как болельщик, я отлично провел время. Я наслаждался победой на «Бернабеу » со счетом 5:0. Я видел, как команда выигрывала трофеи, путешествовал, выражал свои чувства.

Я был президентом лучшей «Барсы» в истории. С Райкардом, с Гвардиолой , с Это’О, с Пуйолем , с Месси – он был великолепен, – с Хави , Буси (Серджи Бускетсом – Спортс’‘) и Иньестой на «Стэмфорд Бридж»... Мне было так хорошо, что это заставляло меня трепетать. Когда Пике демонстрировал футболку. В моменты наибольших трудностей. Когда мы не выигрывали Лигу чемпионов 14 лет...

Я действительно наслаждался временем в «Барсе». Этот сезон меня тоже порадовал. Мы можем гордиться нашей командой. Мы выиграли три трофея, опередив нашего соперника, и это доставляет нам еще больше удовольствия», – сказал президент «Барселоны».