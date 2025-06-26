Невеш назвал Месси лучшим игроком в истории «Барсы», Роналду – в истории «Реала», Торреса – в «Челси»
Рубен Невеш назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории «Барселоны».
Полузащитника «Аль-Хилаля» попросили назвать лучших футболистов в истории ряда европейских топ-клубов.
Лучшим в истории «Реала» Невеш назвал Криштиану Роналду, в «Манчестер Сити» – Кевина де Брюйне, в «Челси» – Фернандо Торреса. Лучшим футболистом «Баварии» португалец считает Филиппа Лама, дортмундской «Боруссии» – Роберта Левандовского, «Ювентуса» – Андреа Пирло.
Затем Невешу было предложено выбирать лучшего из двух игроков. В финале португалец не смог выбрать между Месси и Роналду, назвав лучшими в истории обоих футболистов.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости