Невеш назвал Месси лучшим игроком в истории «Барсы», Роналду – в истории «Реала», Торреса – в «Челси»

Рубен Невеш назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории «Барселоны».

Полузащитника «Аль-Хилаля » попросили назвать лучших футболистов в истории ряда европейских топ-клубов.

Лучшим в истории «Реала » Невеш назвал Криштиану Роналду , в «Манчестер Сити» – Кевина де Брюйне, в «Челси » – Фернандо Торреса. Лучшим футболистом «Баварии» португалец считает Филиппа Лама, дортмундской «Боруссии» – Роберта Левандовского, «Ювентуса» – Андреа Пирло.

Затем Невешу было предложено выбирать лучшего из двух игроков. В финале португалец не смог выбрать между Месси и Роналду, назвав лучшими в истории обоих футболистов.