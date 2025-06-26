Алонсо о словах Лапорты: «У «Барселоны» тоже есть власть – это работает в обе стороны. У нас есть чувство свободы и демократии, не хочу углубляться в сказанное»
Хаби Алонсо оценил высказывание Жоана Лапорты.
Президент «Барселоны», говоря о соперничестве с «Реалом», заявил: «У них есть чувство власти, а у нас есть чувство идентичности».
«Я могу представить контекст, в котором было сделано это заявление, но не хочу в это углубляться.
У нас есть чувство свободы и демократии.
И полагаю, что у них тоже есть некоторая власть, поэтому это работает в обе стороны», – сказал главный тренер мадридского клуба Хаби Алонсо на пресс-конференции в Филадельфии перед матчем клубного чемпионата мира против «Зальцбурга».
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
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