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Карпин о работе в «Динамо»: «Говорят, минус на минус дает плюс. Посмотрим весной»

Валерий Карпин надеется на завоевание трофеев во главе «Динамо».

– Почему Комличенко оказался в итоге в «Локомотиве»?

– Наверное, он активнее за него боролся.

– Нужен он был вам?

– Нет.

– Почему?

– А почему да? Есть же другие нападающие.

– Когда вы перешли в «Динамо», Осипенко по факту был с вами?

– Наоборот, Осипенко уже был в «Динамо», а потом случился я.

– Кто нужен «Динамо» сейчас?

– Ушли Бальбуэна, Даса, сломался Чавес, Тюкавин восстанавливается. С Карраскалем непонятно. Взяли только Осипенко. Вот и считайте.

– Многие говорят, что тандем Карпина и «Динамо» не может стать успешным. Что ответите?

– Посмотрим весной. Как обычно говорят, минус на минус дает плюс. Может, будет плюс, – заявил главный тренер московского клуба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoФабиан Бальбуэна
logoЭли Даса
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
logoМатч ТВ
logoЛуис Чавес
logoДинамо Москва
logoХорхе Карраскаль
logoНиколай Комличенко
logoМаксим Осипенко
logoЛокомотив
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