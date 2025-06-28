Карпин о работе в «Динамо»: «Говорят, минус на минус дает плюс. Посмотрим весной»

Валерий Карпин надеется на завоевание трофеев во главе «Динамо».

– Почему Комличенко оказался в итоге в «Локомотиве»?

– Наверное, он активнее за него боролся.

– Нужен он был вам?

– Нет.

– Почему?

– А почему да? Есть же другие нападающие.

– Когда вы перешли в «Динамо», Осипенко по факту был с вами?

– Наоборот, Осипенко уже был в «Динамо», а потом случился я.

– Кто нужен «Динамо» сейчас?

– Ушли Бальбуэна, Даса, сломался Чавес, Тюкавин восстанавливается. С Карраскалем непонятно. Взяли только Осипенко. Вот и считайте.

– Многие говорят, что тандем Карпина и «Динамо» не может стать успешным. Что ответите?

– Посмотрим весной. Как обычно говорят, минус на минус дает плюс. Может, будет плюс, – заявил главный тренер московского клуба.