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  • Дюгарри о Погба и «Монако»: «Не вижу смысла заявлять о цели сыграть на ЧМ-2026 и брать на себя дополнительное давление. Он не играл 2 года, никто не знает, чего он стоит сейчас»
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Дюгарри о Погба и «Монако»: «Не вижу смысла заявлять о цели сыграть на ЧМ-2026 и брать на себя дополнительное давление. Он не играл 2 года, никто не знает, чего он стоит сейчас»

Кристоф Дюгарри скептически оценил шансы Поля Погба сыграть на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что французский полузащитник, отбывший 18-месячную дисквалификацию за допинг, подпишет контракт с «Монако».

«Это кажется мне нелепым. Логично, что возвращения Погба все ждут с энтузиазмом. Он был выдающимся игроком, который оставил след в своем поколении и во французском футболе. Мне нравился этот парень. Но когда я прочитал, что его цель – сыграть на чемпионате мира...

Он ставит себе цели – почему бы и нет? Но заявлять об этом, я считаю, слишком поспешно. Я не вижу смысла объявлять об этом, кроме как взваливать на себя дополнительное давление в клубе, который не может позволить себе слабые места. Мы говорим о «Монако», у них есть бюджет, обязательства, они должны каждый год играть в Лиге чемпионов. Это не клуб неудачников.

Никто не знает, чего стоит Погба сейчас, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться на свой уровень, и как долго он сможет играть без травм. На какой позиции? Мы не знаем. Если он хочет получить шанс вернуться на свой уровень, я не стану говорить, что это невозможно, потому что в футболе нет ничего невозможного, но он не играл два года. А с тех пор, как он играл на своем реальном уровне, прошло целых четыре года.

Я не говорю, что у него ничего не получится. Но когда вы движетесь в разумном темпе, шансов добиться успеха все равно больше шансов добиться успеха, чем когда вы заявляете, что ваша цель – чемпионат мира 2026 года. Парень, ты уже четыре года не был в своей лучшей форме.

Ему нужно заново открыть для себя радость от футбола, это уже будет грандиозным достижением. Но не стоит возлагать на него слишком много обязательств, задач или прерогатив», – сказал бывший форвард сборной Франции.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?2006 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoлига 1 Франция
logoСборная Франции по футболу
logoПоль Погба
logoМонако
Кристоф Дюгарри
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЧМ-2026
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