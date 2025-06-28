Погба прошел медосмотр в «Монако» и подписал контракт. Объявить о трансфере могут сегодня
Поль Погба в ближайшее время будет представлен как игрок «Монако».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник прошел медосмотр и подписал контракт. Официально о сделке могут объявить уже сегодня.
Француз находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». В последний раз он выходил на поле в сентябре 2023 года.
Статистику Погба можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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