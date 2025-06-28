Погба прошел медосмотр в «Монако» и подписал контракт. Объявить о трансфере могут сегодня

Поль Погба в ближайшее время будет представлен как игрок «Монако».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , полузащитник прошел медосмотр и подписал контракт. Официально о сделке могут объявить уже сегодня.

Француз находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса ». В последний раз он выходил на поле в сентябре 2023 года.

Статистику Погба можно изучить здесь .