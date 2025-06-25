Погба о Ямале: «Меня больше всего впечатляет то, что у него не по годам высокий футбольный IQ. Ламин сохраняет холодный рассудок на поле, он невероятен»
Поль Погба рассказал, что его впечатляет в Ламине Ямале.
«Он невероятен. Что меня больше всего впечатляет в нем, так это то, что у него не по годам высокий футбольный IQ. Он всегда делает то, что нужно. Делать это в его возрасте – безумие.
Он сохраняет холодный рассудок на поле, он блистает», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса» в подкасте Серхио Агуэро.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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