Алонсо о возвращении Мбаппе на поле: «Килиан – один из лучших в мире, он нужен «Реалу». Не могу гарантировать, что он сыграет с «Юве», но мы настроены оптимистично»

Хаби Алонсо ответил на вопрос о возвращении Килиана Мбаппе на поле.

Напомним, 19 июня нападающего «Реала » госпитализировали из-за острого гастроэнтерита и в тот же день выписали из больницы. Он пропустил все матчи группового этапа клубного чемпионата мира.

Главного тренера мадридцев спросили, сыграет ли француз против «Ювентуса» в 1/8 финала турнира.

«Нам нужен Килиан, это очевидно. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее и в наилучшей форме. Он один из лучших в мире. Я надеюсь, что он готов. Я не могу гарантировать, что он будет играть, но мы настроены оптимистично.

Игра вместе с Винисиусом ? Вини может начать на фланге, а Килиан – в центре... Это вопрос понимания, восприятия. У них есть выдающиеся индивидуальные качества, но они необходимы в рамках коллективной системы», – сказал Алонсо .