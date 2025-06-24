Погба об отношениях с братом после шантажа: «Кровные узы есть кровные узы – все не так, как раньше, но мы общаемся. Будь отец жив, он мог бы предотвратить случившееся»

Поль Погба рассказал, что поддерживает связь с братом после инцидента с шантажом.

Напомним, с 26 ноября в Париже проходили судебные заседания по делу о похищении Погба , а также о вымогательстве 13 млн евро. Суд приговорил брата футболиста Матиа к трем годам исправительной колонии строгого режима, два из которых – условно. Другие пятеро обвиняемых получили от 1 до 8 лет реального тюремного срока и штрафы в размере от 20 до 40 тысяч евро.

«Мы поддерживаем связь. Мы поговорили, пообщались с семьей. Кровные узы есть кровные узы. Конечно, остался шрам, но мы двигаемся дальше. Ответы сможет дать только время. Сейчас мы хотим лишь, чтобы семья всегда оставалась вместе. Это самое главное.

Не буду врать, мне было тяжело. Я был травмирован. Я человек. Все не так, как раньше, но мы на связи.

Это заставляет нас двигаться вперед, расти. Моя мать очень сильна. И мы, ее дети, рядом с ней, мы будем поддерживать ее до самой смерти. Если бы отец был жив, он мог бы предотвратить [эту ситуацию], все явно пошло не так.

Такова судьба. Это должно было случиться. За это время я многому научился. Я очистил пространство вокруг себя. Я стал намного ближе с семьей, со своими детьми. Будущее покажет, было ли это злом во благо. Последние два года прошли для меня как десять лет», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса».