Дюков о санкциях Канады и США: «Меня помнят, это приятно. Часть матчей ЧМ-2026 смогу посмотреть в Мексике»

Александр Дюков высказался о попадании в санкционный список Канады.

Ранее 57-летний президент РФС также попал под санкции США. Летом 2026 года США, Канада и Мексика примут чемпионат мира.

«Санкции от Канады? Обо мне знают, меня помнят – это приятно. Как это повлияет? Уже есть большое количество ограничений от разных государств, прежде всего они касаются свободы перемещений и путешествий. Но это новая реальность.

Что касается североамериканских стран, которые вводят ограничения, то санкции никак не повлияют, потому что планов поехать туда у меня не было. С США и Канадой меня ничего не связывает.

Чемпионат мира? Какая-то его часть пройдет в Мексике. Не уверен, что я поеду на ЧМ, но если и поеду, то будет возможность посмотреть игры чемпионата в Мексике», – сказал Дюков .