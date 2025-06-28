Дюков о санкциях Канады и США: «Меня помнят, это приятно. Часть матчей ЧМ-2026 смогу посмотреть в Мексике»
Александр Дюков высказался о попадании в санкционный список Канады.
Ранее 57-летний президент РФС также попал под санкции США. Летом 2026 года США, Канада и Мексика примут чемпионат мира.
«Санкции от Канады? Обо мне знают, меня помнят – это приятно. Как это повлияет? Уже есть большое количество ограничений от разных государств, прежде всего они касаются свободы перемещений и путешествий. Но это новая реальность.
Что касается североамериканских стран, которые вводят ограничения, то санкции никак не повлияют, потому что планов поехать туда у меня не было. С США и Канадой меня ничего не связывает.
Чемпионат мира? Какая-то его часть пройдет в Мексике. Не уверен, что я поеду на ЧМ, но если и поеду, то будет возможность посмотреть игры чемпионата в Мексике», – сказал Дюков.
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