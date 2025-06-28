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Месси, Хвича, Суарес, Рамос, Гарсия из «Реала» и Йылдыз из «Юве» – в сборной группового этапа КЧМ от WhoScored

WhoScored опубликовал сборную группового этапа КЧМ.

Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хилаль»). 

Защитники: Серхио РамосМонтеррей»), Николас ОтамендиБенфика»), Александер Барбоса («Ботафого»). 

Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»). 

Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Интер Майами»), Гонсало Гарсия («Реал Мадрид»).

Опубликовано: Sports
logoчемпионат мира среди клубов
logoЮвентус
logoЛуис Суарес
logoЯссин Буну
logoБотафого
logoИнтер Майами
logoБавария
logoМайкл Олисе
logoКенан Йылдыз
logoАль-Хилаль
logoЛионель Месси
logoБенфика
logoРубен Невеш
logoПСЖ
logoАлександер Барбоса
logoНиколас Отаменди
logoГонсало Гарсия Торрес
logoСерхио Рамос
logoМонтеррей
logoХвича Кварацхелия
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