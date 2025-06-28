«Ботафого» не проигрывает «Палмейрасу» 1,5 года. 1.75 – продление тренда в 1/8 финала клубного ЧМ

«Палмейрас» и «Ботафого» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Палмейрас» котируется фаворитом, на победу в основное время букмекеры дают коэффициент 2.15. На «Ботафого» можно поставить за 4.00, на ничью – за 3.10.

Проход «Палмейраса» оценен в 1.56, победа «Ботафого» с учетом экстра-таймов и серии пенальти идет за 2.55.

«Ботафого» не проигрывает «Палмейрасу» 5 матчей подряд. Последнее поражение было в ноябре 2023-го (3:4). На продление беспроигрышной серии в основное время дают коэффициент 1.75.

Матч пройдет 28 июня. Начало – в 19:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис