Клубный ЧМ выиграет команда из Англии, считают букмекеры. «Сити» и «Челси» входят в топ-5 фаворитов

Букмекеры считают, что клубный чемпионат мира выиграет представитель Англии.

Оба английских клуба вышли в плей-офф. «Манчестер Сити» в 1/8 финала сыграет с «Аль-Хилалем», «Челси» – с «Бенфикой».

«Сити» котируется главным фаворитом на титул с коэффициентом 3.80, «Челси» идет пятым за 13.00.

Букмекеры дают коэффициент 2.70 на то, что КЧМ выиграет команда из Англии. На втором месте в линии – Франция («ПСЖ») за 3.90, на третьем Испания («Реал») за 5.50.

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