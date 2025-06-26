Титов о поведении Станковича: «С плохими результатами пошла какая-то Медиалига. Когда тренерский штаб себя так ведет, команда реагирует – так можно «сгореть»

Егор Титов оценил сезон «Спартака» при Деяне Станковиче.

По итогам сезона красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ . Позднее клуб объявил о продлении контракта с сербским тренером до лета 2027 года.

«Есть такой момент, как послевкусие. Все на эмоциях. А если бы было наоборот – ужасная осень и прекрасная весна? Тогда все бы сказали – ну, у него же была адаптация. А потом он разобрался, поставил игру, но не хватило совсем чуть-чуть, еще бы пару туров – и мы бы были вторые, условно говоря. Но я думаю, хороших моментов намного больше, чем плохих.

Единственное, что меня беспокоит – когда пошли плохие результаты, тренерский штаб вел себя даже не эмоционально, а уже пошла какая-то Медиалига. Желтые и красные карточки почти у всех, иногда по несколько. А когда тренерский штаб себя так ведет, команда на это реагирует – и ведет себя плюс-минус так же. Нельзя так себя вести, можно «сгореть», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».