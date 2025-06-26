Титов о трансферах «Спартака»: «При Романцеве приходили за «ромбик», это была магия. Сейчас приходят за нули в контрактах, а агенты выкручивают руки»

Егор Титов порассуждал о трансферной политике «Спартака».

Бывшему полузащитнику красно-белых задали вопрос о том, могли ли зимние покупки клуба в лице Ливая Гарсии и Пабло Солари нарушить «химию» в команде.

«Могу с вами согласиться. Но команду надо обновлять всегда, чтобы приходил один игрок, а лучше – два, сильнее тех, кто есть. Чтобы была здоровая конкуренция.

Во времена Олега Романцева к нам каждый год приходило два игрока, которые сразу попадали в состав – это было и с Бушмановым, это было и с Ромащенко, это было и с Бахаревым, Бузникиным и многими другими. Конечно, были и ошибки – например, не попал в команду Роберт Евдокимов или некоторые другие, кто через год уходил. Но, как правило, все было точечно и правильно с точки зрения селекции.

Но тогда Олег Иванович был и президент клуба, и тренер, он не спрашивал у кого-то, он хотел – и брал. И все приходили в «Спартак» за «ромбик», это была магия. А сейчас за что приходят? За нули в контрактах, а агенты выкручивают руки», – сказал Титов.