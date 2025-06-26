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Титов о «Рубине»: «Матчи в Казани всегда приятно смотреть, особенно против команд первой шестерки. Такая заруба, просто уровень Лиги чемпионов»

Егор Титов отметил яркость домашних матчей «Рубина».

– «Рубину» сложно тягаться с «большой шестеркой», хотя мы помним времена Бердыева, когда можно было это делать.

– Конечно, два чемпионства подряд!

– Да, другое дело, что исполнители сейчас немножко другие. Но мы видим, что «Рубин» усиливается, активно обращает внимание на албанский рынок. И это все работает. А с Рахимовым, который очень требовательный, так и должно быть.

То есть, «Рубин» – крепкая команда, но выше седьмого места подняться будет очень сложно. Хотя любой матч в Казани, особенно против команд первой шестерки, всегда приятно смотреть – такая заруба, просто уровень Лиги чемпионов, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

По итогам минувшего сезона «Рубин» занял 7-е место в Мир РПЛ, набрав 45 очков.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoРубин
logoКурбан Бердыев
logoРашид Рахимов
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЕгор Титов
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