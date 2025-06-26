Титов о «Рубине»: «Матчи в Казани всегда приятно смотреть, особенно против команд первой шестерки. Такая заруба, просто уровень Лиги чемпионов»

Егор Титов отметил яркость домашних матчей «Рубина».

– «Рубину » сложно тягаться с «большой шестеркой», хотя мы помним времена Бердыева , когда можно было это делать.

– Конечно, два чемпионства подряд!

– Да, другое дело, что исполнители сейчас немножко другие. Но мы видим, что «Рубин» усиливается, активно обращает внимание на албанский рынок. И это все работает. А с Рахимовым , который очень требовательный, так и должно быть.

То есть, «Рубин» – крепкая команда, но выше седьмого места подняться будет очень сложно. Хотя любой матч в Казани, особенно против команд первой шестерки, всегда приятно смотреть – такая заруба, просто уровень Лиги чемпионов, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

По итогам минувшего сезона «Рубин» занял 7-е место в Мир РПЛ , набрав 45 очков.