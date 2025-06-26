Перезва будет введен в резервный список судей РПЛ. Арбитр Первой лиги – участник дела «Торпедо»

Максим Перезва будет введен в резервный список судей РПЛ.

Напомним, арбитр Мелбет Первой лиги ранее стал участником в деле «Торпедо». В отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить Перезву за принятие решений в пользу клуба.

В тот же резервный список судей включены Вера Опейкина, Антон Фролов , Юрий Карпов и Артур Федоров, добавляет «Спорт-Экспресс ».

Арбитров Ивана Сараева, Инала Танашева и Владислава Целовальникова предлагается сразу включить в основной список рефери РПЛ . Его еще предстоит утвердить на заседании бюро исполкома РФС.

Адвокат владельца «Торпедо»: «Судья Перезва мог оговорить или участвовать в провокации из-за профессионального конфликта. «Торпедо» подавало жалобу на него в РФС»