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Дюков о деле боссов «Торпедо»: «Легендарный клуб, но у РФС нулевая толерантность к этическим нарушениям. Нам нужны финансовые гарантии от клуба»

Глава РФС Александр Дюков жестко высказался о ситуации с «Торпедо».

Ранее стало известно, что в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест. 

– Как складывается ситуация с «Торпедо»? Проводил ли РФС внутреннее расследование? Насколько произошедшее может повлияет на участие «Торпедо» в РПЛ? Грозят ли клубу санкции со стороны РФС или лиги?

– Прежде всего, это две разных ситуации, я бы не сравнивал «Торпедо» с «Химками». Нам известно, что в отношении ряда сотрудников ФК «Торпедо» возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Есть обвинение в уголовном преступлении.

Что касается субъектов футбола, у нас есть свой этический кодекс, один из его основных принципов – нулевая толерантность к любым этическим нарушениям. То, о чем идет речь – это грубое этическое нарушение. 

РФС проводит свое разбирательство, им занимается департамент защиты игры. У нас есть определенная информация, мы также получили и получаем материалы от правоохранительных органов. Вполне возможно, что материалы будут подготовлены для рассмотрения дела на дисциплинарном комитете. 

Я не хотел бы забегать вперед и давать какие-то оценки, так как это было бы безответственно по отношению к клубу. Мы с уважением относимся к московскому «Торпедо» – это легендарный клуб с богатой историей. Клуб важен для нашего футбола, для болельщиков. 

Если говорить о сроках, то очевидно, что какое-то решение контрольно-дисциплинарный комитет должен принять до начала нового сезона, поэтому у нас есть примерно две недели для того, чтобы обстоятельно и детально обсудить эту ситуацию и принять по ней решение.

Безусловно, произошедшая ситуация будет учитываться с точки зрения получения финансовых гарантий от клуба. Здесь возникает два момента. Первый – это этическое нарушение. Второй – то, что произошло, ставит под угрозу обеспечение непрерывного финансирования клуба и его финансовую стабильность. Нам нужно иметь это в виду при принятии решения.

Будет недопустима ситуация при которой клуб продолжит выступления, но через какое-то время останется без финансирования и будет вынужден сняться с розыгрыша РПЛ. Это будет нарушение спортивного принципа, мы не должны этого допустить, – сказал президент Российского футбольного союза Дюков.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
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