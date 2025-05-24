Жоао Педро интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». «Челси» не ведет переговоры о трансфере форварда «Брайтона» (Бен Джейкобс)

Жоао Педро интересен двум клубам АПЛ.

«Ньюкасл » и «Ливерпуль » проявляют интерес к 23-летнему нападающему «Брайтона».

Ранее появились данные , что «Челси » предложил 60 миллионов евро за бразильского футболиста.

Однако, как сообщает журналист Бен Джейкобс, не ведет никаких переговоров и не рассматривает возможность перехода.

В этом сезоне Жоао Педро провел 27 матчей в АПЛ , забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.