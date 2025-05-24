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  • Жоао Педро интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». «Челси» не ведет переговоры о трансфере форварда «Брайтона» (Бен Джейкобс)
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Жоао Педро интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». «Челси» не ведет переговоры о трансфере форварда «Брайтона» (Бен Джейкобс)

Жоао Педро интересен двум клубам АПЛ.

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» проявляют интерес к 23-летнему нападающему «Брайтона».

Ранее появились данные, что «Челси» предложил 60 миллионов евро за бразильского футболиста.

Однако, как сообщает журналист Бен Джейкобс, не ведет никаких переговоров и не рассматривает возможность перехода.

В этом сезоне Жоао Педро провел 27 матчей в АПЛ, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6437 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
logoЖоао Педро Жезус
logoпремьер-лига Англия
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