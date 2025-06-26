«Ньюкасл» готов заплатить 125 млн фунтов за Жоо Педро, Элангу и Траффорда. «Брайтон», «Ноттингем» и «Бернли» хотят больше

«Ньюкасл» готов потратить 125 миллионов фунтов на трех футболистов.

«Сорокам» интересны форвард «Брайтона » Жоао Педро , вингер «Ноттингем Форест » Энтони Эланга и вратарь «Бернли» Джеймс Траффорд. Все три футболиста готовы перейти в клуб, который выступит в Лиге чемпионов.

По данным The Telegraph, на этих трех футболистов «Ньюкасл » готов потратить 125 млн фунтов.

Клуб сделал предложение по Жоо Педро на 50 миллионов и готов заплатить столько же за Элангу. Предложение по Траффорду составит 25 млн. Однако все три клуба хотели бы получить больше за своих игроков.

Подробная статистика выступлений бразильца – здесь , шведа – здесь , а англичанина – тут .