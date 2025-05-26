Агент Голенкова о «Спартаке»: «Егор мог бы там заиграть. Его мысли лишь о Суперфинале Кубка, потом рассмотрим все варианты»

Агент Егора Голенкова считает, что нападающий способен заиграть в «Спартаке».

Ранее сообщалось , что красно-белым предложили рассмотреть трансфер форварда «Ростова », однако московскому клубу большенравится кандидатура Николая Комличенко .

«Только в «Спартаке » могут подтвердить данную информацию. Егор может заиграть в этом клубе.

Не готов ответить на вопрос, мог бы Егор туда перейти. У него мысли только о Суперфинале Кубка. После этого рассмотрим все варианты», – сказал Андрей Талаев.