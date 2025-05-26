Агент Голенкова о «Спартаке»: «Егор мог бы там заиграть. Его мысли лишь о Суперфинале Кубка, потом рассмотрим все варианты»
Агент Егора Голенкова считает, что нападающий способен заиграть в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что красно-белым предложили рассмотреть трансфер форварда «Ростова», однако московскому клубу большенравится кандидатура Николая Комличенко.
«Только в «Спартаке» могут подтвердить данную информацию. Егор может заиграть в этом клубе.
Не готов ответить на вопрос, мог бы Егор туда перейти. У него мысли только о Суперфинале Кубка. После этого рассмотрим все варианты», – сказал Андрей Талаев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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