Егор Голенков: «Если «Ростов» выиграет Кубок России, я стригусь под «ежика», а Вахания бьет татуировку»
Егор Голенков изменит прическу, если «Ростов» выиграет FONBET Кубок России.
– На что готов, чтобы выиграть Кубок России?
– На все.
– Готов ли татуировку сделать?
– Нет – по религиозным причинам. Мы с Ваханией поспорили: если «Ростов» выиграет Кубок России, я стригусь под «ежика», а он бьет татуировку, – сказал нападающий.
В финале турнира команда Джонатана Альбы встретится с ЦСКА. Матч пройдет 1 июня.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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