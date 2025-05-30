Егор Голенков: «Если «Ростов» выиграет Кубок России, я стригусь под «ежика», а Вахания бьет татуировку»

Егор Голенков изменит прическу, если «Ростов» выиграет FONBET Кубок России.

– На что готов, чтобы выиграть Кубок России?

– На все.

– Готов ли татуировку сделать?

– Нет – по религиозным причинам. Мы с Ваханией поспорили: если «Ростов » выиграет Кубок России, я стригусь под «ежика», а он бьет татуировку, – сказал нападающий.

В финале турнира команда Джонатана Альбы встретится с ЦСКА . Матч пройдет 1 июня.