«Аль-Хилаль» близок к трансферу Тео за 30 млн евро. Переговоры с «Миланом» – на продвинутой стадии
Тео Эрнандес близок к переходу в Саудовскую Аравию.
Ранее сообщалось, что защитник «Милана» устно согласовал условия контракта с «Аль-Хилалем».
По информации ESPN, стоимость трансфера составит около 30 миллионов евро. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.
В сезоне-2024/25 Тео забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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