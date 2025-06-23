«Аль-Хилаль» близок к трансферу Тео за 30 млн евро. Переговоры с «Миланом» – на продвинутой стадии

Тео Эрнандес близок к переходу в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось , что защитник «Милана » устно согласовал условия контракта с «Аль-Хилалем ».

По информации ESPN, стоимость трансфера составит около 30 миллионов евро. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

В сезоне-2024/25 Тео забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь .