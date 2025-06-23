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«Аль-Хилаль» близок к трансферу Тео за 30 млн евро. Переговоры с «Миланом» – на продвинутой стадии

Тео Эрнандес близок к переходу в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что защитник «Милана» устно согласовал условия контракта с «Аль-Хилалем». 

По информации ESPN, стоимость трансфера составит около 30 миллионов евро. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. 

В сезоне-2024/25 Тео забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoсерия А Италия
logoАль-Хилаль
logoМилан
logoТео Эрнандес
возможные трансферы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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