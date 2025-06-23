Генсек РФС о Fan ID: «Система принесла большую пользу, никаких сверхзатрат не требуется. Не нужно все откладывать на последний момент, как «Черноморец»

В РФС высказались о пользе паспорта болельщика.

«Считаю, что система идентификации болельщиков принесла большую пользу. Действительно, у клубов появляется необходимость приведения арен в соответствие с требованиями безопасности. Это крайне важно в нынешних реалиях, и экономить на этом не нужно.

Никаких сверхзатрат на внедрение такой системы не требуется. Они несоизмеримы даже с тем доходом, который по итогам сезона получит 16-я команда РПЛ .

Вопрос исключительно в планировании сроков реконструкции устаревших арен. Не нужно откладывать все на последний момент, как это сделал в минувшем сезоне новороссийский «Черноморец », – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Напомним, «Черноморец» по итогам сезона-2024/25 занял третье место в таблице Мелбет Первой лиги, но не был допущен к участию в стыковых матчах за право играть в Мир РПЛ, так как не получил лицензию, необходимую для участия в высшем дивизионе.