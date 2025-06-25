Василенко покинул «Черноморец». Клуб занял 3-е место в Первой лиге и не получил лицензию для РПЛ

Олег Василенко покидает «Черноморец».

Клуб из Новороссийска объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером и его помощниками Сергеем Омельянчуком, Игорем Лебеденко и Константином Синеоковым.

Василенко возглавил «Черноморец» перед восьмым туром минувшего розыгрыша Мелбет Первой лиги. По итогам сезона команда заняла третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка.

Клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ.