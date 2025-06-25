Василенко покинул «Черноморец». Клуб занял 3-е место в Первой лиге и не получил лицензию для РПЛ
Олег Василенко покидает «Черноморец».
Клуб из Новороссийска объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером и его помощниками Сергеем Омельянчуком, Игорем Лебеденко и Константином Синеоковым.
Василенко возглавил «Черноморец» перед восьмым туром минувшего розыгрыша Мелбет Первой лиги. По итогам сезона команда заняла третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка.
Клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Черноморца»
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