  • «Уфа» прилетела в Саратов утром в день матча после ночи в аэропорту и упустила победу над «Соколом» в меньшинстве. Уфимцы вели 2:0 к 80-й минуте
«Уфа» прилетела в Саратов утром в день матча после ночи в аэропорту и упустила победу над «Соколом» в меньшинстве. Уфимцы вели 2:0 к 80-й минуте

«Уфа» сыграла вничью в Лиге Pari после логистических сложностей.

Команда летела в Саратов с пересадкой в Москве, стыковочный рейс задержали более, чем на 5 часов, а из-за закрытия саратовского аэропорта их самолет сел в Самаре.

По данным инсайдера Сергея Ильева, команда провела всю ночь в самарском аэропорту Курумоч. В своем телеграм-канале «Уфа» писала, что в 8 утра команда еще находилась там, в Саратов прилетела около 10:00, а до гостиницы добралась к 12:00 по московскому времени. Начало игры по их запросу сдвинули на час с первоначальных 14:00.

На 3-й минуте «Уфа» сделал вынужденную замену защитника Дениса Кутина из-за травмы плеча, на 21-й открыла счет, на 39-й осталась в меньшинстве после удаления Ивана Хомухи, но на 70-й повела 2:0, когда забил Алексей Барановский.

Однако «Сокол» отыграл один мяч на 80-й минуте и сравнял счет на 7-й добавленной.

Кроме того, на 23-й при 0:1 саратовцы не забили пенальти.

После ничьей 2:2 в 14-м туре «Сокол» остался на 16-м месте в зоне вылета, «Уфа» – 14-я.

Выборы лучшего гола дня: пушка в девятку, две супертраектории, с центра. Какой круче?

