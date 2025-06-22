Пеп о «Сити»: «Я бы хотел, чтобы футболисты играли весь сезон, если нет травм. Я делаю это не для себя, а для них – иначе они будут разочарованы»
Ранее главный тренер «Сити» заявлял, что уйдет из клуба, если состав не будет сокращен этим летом. Кроме того, испанец дал понять, что Джек Грилиш, вероятно, покинет клуб в ближайшие недели, чтобы получить больше игрового времени.
«Я бы хотел, чтобы футболисты, которые у нас есть сейчас, играли весь сезон, это бы мне понравилось. У меня нет никаких претензий к поведению игроков.
[Иначе] они будут недовольны, расстроены. Они будут разочарованы, я этого не хочу. Для меня это не проблема, я могу выбирать из большего количества игроков, но мне не нравится, когда пять, шесть или семь игроков остаются дома, если нет травм.
Я делаю это не для себя, а для них. Вот почему нам нужно посмотреть, что произойдет, у нас еще много времени до закрытия трансферного окна, и мы увидим что случится», – заявил Гвардиола.