Пеп о «Сити»: «Я бы хотел, чтобы футболисты играли весь сезон, если нет травм. Я делаю это не для себя, а для них – иначе они будут разочарованы»

Пеп Гвардиола подчеркнул, что у «Ман Сити» будет меньший состав в новом сезоне.

Ранее главный тренер «Сити» заявлял, что уйдет из клуба, если состав не будет сокращен этим летом. Кроме того, испанец дал понять, что Джек Грилиш, вероятно, покинет клуб в ближайшие недели, чтобы получить больше игрового времени.

«Я бы хотел, чтобы футболисты, которые у нас есть сейчас, играли весь сезон, это бы мне понравилось. У меня нет никаких претензий к поведению игроков.

[Иначе] они будут недовольны, расстроены. Они будут разочарованы, я этого не хочу. Для меня это не проблема, я могу выбирать из большего количества игроков, но мне не нравится, когда пять, шесть или семь игроков остаются дома, если нет травм.

Я делаю это не для себя, а для них. Вот почему нам нужно посмотреть, что произойдет, у нас еще много времени до закрытия трансферного окна, и мы увидим что случится», – заявил Гвардиола.