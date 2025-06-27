Пивоваров о трансфере Сергеева в «Динамо»: «Вы видели что-то в нашем телеграм-канале? Не осуществлен, значит. Я предположу, что он в Москве. Это все»
Гендиректор «Динамо» высказался о возможном приобретении форварда Ивана Сергеева.
«Вы видели что-то в нашем телеграм-канале? Значит, не осуществлен. Я предположу, что он в Москве. Это все, – сказал Павел Пивоваров.
Ранее стало известно, что 30-летний нападающий пройдет медосмотр для перехода в «Динамо».
Ожидается, что Сергеев подпишет контракт с бело-голубыми до 2028 года и будет получать 1 миллион евро в год после уплаты налогов.
Сумма трансфера игрока из «Крыльев Советов» составит 350 млн рублей.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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