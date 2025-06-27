«Динамо» о травме Чавеса в сборной Мексики: «Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться сильнее 🙏»

Московское «Динамо» выступило с заявлением по поводу травмы Луиса Чавеса.

«Луис Чавес получил серьезную травму колена в расположении сборной Мексики

У полузащитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Луис получил повреждение на тренировке при подготовке к четвертьфиналу Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться сильнее 🙏» – говорится в сообщении «Динамо ».