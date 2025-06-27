«Динамо» о травме Чавеса в сборной Мексики: «Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться сильнее 🙏»
Московское «Динамо» выступило с заявлением по поводу травмы Луиса Чавеса.
«Луис Чавес получил серьезную травму колена в расположении сборной Мексики
У полузащитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Луис получил повреждение на тренировке при подготовке к четвертьфиналу Золотого Кубка КОНКАКАФ.
Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться сильнее 🙏» – говорится в сообщении «Динамо».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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