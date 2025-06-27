  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» о травме Чавеса в сборной Мексики: «Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться сильнее 🙏»
4

«Динамо» о травме Чавеса в сборной Мексики: «Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться сильнее 🙏»

Московское «Динамо» выступило с заявлением по поводу травмы Луиса Чавеса.

«Луис Чавес получил серьезную травму колена в расположении сборной Мексики

У полузащитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Луис получил повреждение на тренировке при подготовке к четвертьфиналу Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться сильнее 🙏» – говорится в сообщении «Динамо». 

Что теперь будет с «Торпедо»?18715 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoтравмы
logoЛуис Чавес
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Мексики по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тюкавин о восстановлении после травмы «крестов»: «Ориентировочно – сентябрь. Будем смотреть по самочувствию. Раньше – точно нет»
4сегодня, 06:25
Хавбек «Динамо» Чавес порвал «кресты» на тренировке сборной Мексики перед плей-офф Кубка КОНКАКАФ. Он может пропустить от 6 до 9 месяцев
23сегодня, 05:36
Тюкавин вернется к тренировкам с командой в сентябре, сообщил врач «Динамо»
617 июня, 09:58
Главные новости
«МЮ» готов предложить 40 млн евро и бонусы за Карнезекки. «Аталанта» хотела бы получить 50 млн (Альфредо Педулла)
28 минут назад
Смертин о трусости: «Она даже страшнее вранья, его-то за порок не считаю. Трус подрывает себя как личность. Убирать ноги из борьбы, прятаться за партнера – это неприемлемо»
1148 минут назад
Депутат Свищев о продаже пива на стадионах: «Пройдет опрос населения, который проводится с участием РФС, оценка результатов. Будет реальная картина ситуации»
22сегодня, 06:55
Роналду продлил контракт с «Аль-Насром», «Сити» забил 5 голов «Юве», «Ливерпуль» купил Керкеза, Мбаппе судится с «ПСЖ», «Коламбус» обменял Тарасова во «Флориду», поражение Мирры и другие новости
9сегодня, 06:15
Смертин о музыке: «Футбол смотрю на огромном экране под Led Zeppelin. Если матч российского чемпионата – ставлю Осборна. Под хард-рок РПЛ хорошо идет, сразу темп увеличивается»
91сегодня, 05:46
Хавбек «Динамо» Чавес порвал «кресты» на тренировке сборной Мексики перед плей-офф Кубка КОНКАКАФ. Он может пропустить от 6 до 9 месяцев
23сегодня, 05:36
Газзаев о легионерах: «В 2005 году был расцвет российского футбола. Когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, никакого лимита не было. Всегда должна быть здоровая конкуренция»
127сегодня, 05:22
Винисиус после 3:0 с «Ред Буллом»: «Реал» привыкает к стилю Алонсо. Я в восторге от нашей игры на турнире. Голевой пас пяткой был хорош, один из лучших для меня»
18сегодня, 04:50
9 из 12 европейских клубов вышли в плей-офф КЧМ – вылетели «Порту», «Атлетико» и «Зальцбург». Известны все пары 1/8 финала
16сегодня, 04:15
«Аль-Хилаль» – единственный клуб из Азии в плей-офф клубного ЧМ. Саудовцы во главе с Симоне Индзаги не проиграли ни одного матча в группе
15сегодня, 03:34
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» в помощь «Лиону» выплатил деньги за трансфер Барколя целиком. Форвард перешел в парижский клуб в 2023-м
1 минуту назад
Пивоваров о трансфере Сергеева в «Динамо»: «Вы видели что-то в нашем телеграм-канале? Не осуществлен, значит. Я предположу, что он в Москве. Это все»
4сегодня, 06:45
Генсек РФС о потенциальном переносе матча России и Ирана: «Все возможно. У иранских коллег сейчас проблемы с подключением, они не выходят на связь. Надеемся, что с ними все в порядке»
7сегодня, 06:35
Тюкавин о восстановлении после травмы «крестов»: «Ориентировочно – сентябрь. Будем смотреть по самочувствию. Раньше – точно нет»
4сегодня, 06:25
«И играть бесплатно 😂 👀». Де Хеа ответил на пост Роналду о новом контракте с «Аль-Насром», где тот написал: «Давайте творить историю вместе»
16сегодня, 06:05
Алонсо о Винисиусе после 3:0 «Реала» с «Ред Буллом»: «Он был великолепен. Я говорю не только про гол и ассист, но и о его действиях в обороне»
4сегодня, 05:00
«Ювентус» во 2-й раз в истории пропустил 5 или более голов в матче международного клубного турнира. Впервые это произошло в 1958 году – 0:7 от «Винера» в квалификации КЕЧ
11сегодня, 04:35
Алонсо после 3:0 «Реала» с «Ред Буллом»: «Мы в восторге от игры и результата. «Юве» – один из исторических клубов Европы, нам предстоит тяжелый матч»
4сегодня, 03:50
«Реал Мадрид» разгромил «Ред Булл Зальцбург» – 3:0. Винисиус, Вальверде и Гонсало Гарсия забили
31сегодня, 03:00
Тудор о 2:5 от «Ман Сити»: «Они были лучше и контролировали игру. «Ювентусу» было трудно прессинговать, мы должны быть более организованными»
8вчера, 21:58