Борис Ротенберг-старший: «Зенит» подвел меня, город и всех жителей Санкт-Петербурга. Год столетия, и ни одного трофея… Сами виноваты»
Борис Ротенберг-старший заявил, что «Зенит» подвел Санкт-Петербург.
По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ и не вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России.
– Вы признавались в симпатии к «Зениту» с детства – в этом году он вас расстроил?
– «Зенит» меня подвел (улыбается). Год столетия, и ни одного трофея…
Город был готов встречать их чемпионами, но они сами виноваты. Сколько было ничейных и проигранных матчей, которые «Зенит» не вправе проигрывать с таким составом?
Подвели город и всех жителей Санкт-Петербурга, – сказал президент «Сочи» Ротенберг.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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