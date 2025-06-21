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  • Борис Ротенберг-старший: «Зенит» подвел меня, город и всех жителей Санкт-Петербурга. Год столетия, и ни одного трофея… Сами виноваты»
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Борис Ротенберг-старший: «Зенит» подвел меня, город и всех жителей Санкт-Петербурга. Год столетия, и ни одного трофея… Сами виноваты»

Борис Ротенберг-старший заявил, что «Зенит» подвел Санкт-Петербург.

По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ и не вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России.

– Вы признавались в симпатии к «Зениту» с детства – в этом году он вас расстроил?

– «Зенит» меня подвел (улыбается). Год столетия, и ни одного трофея…

Город был готов встречать их чемпионами, но они сами виноваты. Сколько было ничейных и проигранных матчей, которые «Зенит» не вправе проигрывать с таким составом?

Подвели город и всех жителей Санкт-Петербурга, – сказал президент «Сочи» Ротенберг

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoСочи
logoБорис Ротенберг-старший
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
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