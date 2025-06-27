Алонсо после 3:0 «Реала» с «Ред Буллом»: «Мы в восторге от игры и результата. «Юве» – один из исторических клубов Европы, нам предстоит тяжелый матч»

Хаби Алонсо высказался о победе «Реала» над «Ред Буллом» (3:0) на КЧМ.

За счет этого успеха мадридцы заняли 1-е место в группе H. Соперником команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира будет «Ювентус ».

«Мы в восторге от игры и результата. Мы заняли первое место в группе и продолжаем идти вперед.

«Ювентус» – один из исторических клубов Европы. У них хорошая команда, нам предстоит тяжелый матч», – сказал главный тренер «Реала ».