  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» выиграл группу H на КЧМ и сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала. «Аль-Хилаль» занял 2-е место и попал на «Ман Сити»
7

«Реал» выиграл группу H на КЧМ и сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала. «Аль-Хилаль» занял 2-е место и попал на «Ман Сити»

«Реал» выиграл группу H на клубном ЧМ и сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала.

Мадридский клуб обыграл «Ред Булл Зальцбург» (3:0) в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира в США. 

Команда под руководством Хаби Алонсо набрала 7 очков в 3 играх и заняла 1-е место в таблице группы Н. В 1/8 финала соперником «Реала» будет «Ювентус», занявший 2-е место в группе G.

Второе место в группе H занял «Аль-Хилаль», обыгравший в последнем туре мексиканскую «Пачуку» (2:0). Саудовский клуб набрал 5 очков в 3 играх и опередил «Ред Булл» на 1 балл. 

В 1/8 финала соперником «Аль-Хилаля» будет «Манчестер Сити», выигравший группу G.

Что теперь будет с «Торпедо»?18090 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат мира среди клубов
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМанчестер Сити
logoАль-Хилаль
logoЮвентус
logoРед Булл Зальцбург
logoЛа Лига
logoПачука
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Винисиус набрал 1+1 с «Ред Буллом» и стал лучшим игроком матча. У вингера «Реала» было 0+0 в первых двух играх на КЧМ
216 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Реал» разгромил «Зальцбург», «Ювентус» пропустил 5 голов от «Манчестер Сити»
89836 минут назад
Начинающие PR-менеджеры, ждем вас в Сирене – вместе повысим узнаваемость нашего бренда!
38 минут назадВакансия
Пеп о 5:2 с «Юве»: «Сити» давно не показывал такой игры. Футболисты снова почувствовали, что нужно сделать, чтобы быть хорошей командой»
6вчера, 21:56
Какие команды объединены в этом логотипе? Кажется просто, но большинство пользователей отвечают неправильно
вчера, 21:30Тесты и игры
Беллингем не вернется в строй до 19 октября – он будет недоступен 3 месяца из-за операции на плече. Хавбек «Реала» может пропустить 8 матчей Ла Лиги, 2 игры ЛЧ и два сбора Англии (As)
27вчера, 21:30
«Ман Сити» выиграл группу G на клубном ЧМ. «Ювентус» вышел в плей-офф со 2-го места
12вчера, 21:06
«Ман Сити» с общим счетом 13:2 выиграл все 3 матча в группе КЧМ
9вчера, 20:58
«Ман Сити» разгромил «Ювентус» на КЧМ – 5:2! Доку, Холанд, Фоден и Савио забили, Копмейнерс отличился после ошибки Эдерсона, у Калулу автогол
115вчера, 20:56
Холанд забил 300-й гол в карьере – «Ювентусу» на групповом этапе КЧМ
56вчера, 20:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал Мадрид» разгромил «Ред Булл Зальцбург» – 3:0. Винисиус, Вальверде и Гонсало Гарсия забили
2538 минут назад
Тудор о 2:5 от «Ман Сити»: «Они были лучше и контролировали игру. «Ювентусу» было трудно прессинговать, мы должны быть более организованными»
3вчера, 21:58
Бернарду о 5:2 с «Ювентусом»: «Лучший матч «Ман Сити» на клубном ЧМ, пожалуй. Мы стали на шаг ближе к победе, но сейчас это не имеет большого значения»
вчера, 21:42
Локателли о 2:5 с «Сити»: «Юве» провел плохой матч, допустил много ошибок. Чтобы дойти до конца, нужно встретиться с сильнейшими – сосредоточимся на следующем матче»
2вчера, 21:40
Ловчев о лимите: «Иностранцы должны дать какой‑то импульс развитию нашего футбола, но его уровень падает. АПЛ не допускала к себе всех»
4вчера, 21:27
У «Сити» 23 удара в матче КЧМ, у «Юве» – 7. «Горожане» превзошли соперника по владению – 63% против 28%, передачам – 795 против 279, кроссам – 15 против 3, угловым – 7 против 1
6вчера, 21:14
У «Ювентуса» 2-е поражение при Тудоре – от «Ман Сити» на КЧМ. Туринцы не проигрывали 7 матчей подряд
6вчера, 21:11
Мбемо пройдет медосмотр для трансфера в «МЮ» на следующей неделе (talkSPORT)
2вчера, 20:48
Гендиректор «Динамо» о неприезде Карраскаля на сборы: «Ждем его возвращения, но это не произойдет, возможно. Подождем, как разрешится эта история»
6вчера, 20:46
«Аталанта» подпишет вингера «Саутгемптона» Сулеману. Клубы согласовали трансфер в 17,5 млн евро пятью платежами плюс 4 млн евро бонусов, командные бонусы и 15% от перепродажи (Дэвид Орнстейн)
1вчера, 20:30