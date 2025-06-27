«Реал» выиграл группу H на КЧМ и сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала. «Аль-Хилаль» занял 2-е место и попал на «Ман Сити»
«Реал» выиграл группу H на клубном ЧМ и сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала.
Мадридский клуб обыграл «Ред Булл Зальцбург» (3:0) в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира в США.
Команда под руководством Хаби Алонсо набрала 7 очков в 3 играх и заняла 1-е место в таблице группы Н. В 1/8 финала соперником «Реала» будет «Ювентус», занявший 2-е место в группе G.
Второе место в группе H занял «Аль-Хилаль», обыгравший в последнем туре мексиканскую «Пачуку» (2:0). Саудовский клуб набрал 5 очков в 3 играх и опередил «Ред Булл» на 1 балл.
В 1/8 финала соперником «Аль-Хилаля» будет «Манчестер Сити», выигравший группу G.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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