«Реал» выиграл группу H на КЧМ и сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала. «Аль-Хилаль» занял 2-е место и попал на «Ман Сити»

«Реал» выиграл группу H на клубном ЧМ и сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала.

Мадридский клуб обыграл «Ред Булл Зальцбург » (3:0) в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира в США.

Команда под руководством Хаби Алонсо набрала 7 очков в 3 играх и заняла 1-е место в таблице группы Н. В 1/8 финала соперником «Реала » будет «Ювентус », занявший 2-е место в группе G.

Второе место в группе H занял «Аль-Хилаль », обыгравший в последнем туре мексиканскую «Пачуку» (2:0). Саудовский клуб набрал 5 очков в 3 играх и опередил «Ред Булл» на 1 балл.

В 1/8 финала соперником «Аль-Хилаля» будет «Манчестер Сити », выигравший группу G.