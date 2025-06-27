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Тудор о 2:5 от «Ман Сити»: «Они были лучше и контролировали игру. «Ювентусу» было трудно прессинговать, мы должны быть более организованными»

Игор Тудор объяснил причины поражения «Ювентуса» от «Манчестер Сити».

В 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира туринцы уступили со счетом 2:5. Команда вышла в плей-офф со 2-го места в группе, набрав 6 очков.

«Они были лучше как команда. Они контролировали игру. Было сложно играть. Потом мы захотели немного изменить состав. Было нелегко прессинговать таким образом. Они были намного лучше.

Мы должны быть целостной командой. Нам нужно быть более организованными и лучше прессинговать», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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