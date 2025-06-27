Бернарду о 5:2 с «Ювентусом»: «Лучший матч «Ман Сити» на клубном ЧМ, пожалуй. Мы стали на шаг ближе к победе, но сейчас это не имеет большого значения»

Бернарду Силва высказался после победы над «Ювентусом» (5:2).

«Манчестер Сити » вышел в плей-офф клубного чемпионата мира с 1-го места в группе G, выиграв все 3 матча на групповом этапе.

«Думаю, мы очень довольны тем, что сделали сегодня. Нам удавалось контролировать ход игры и держать мяч против топ-команды. Если не считать незначительных ошибок, это, пожалуй, наш лучший матч на этом турнире. Мы вышли в плей-офф с первого места в группе и очень рады этому.

Что ж, это еще одна победа. Важная победа, благодаря которой мы смогли выйти из группы с первого места. Не знаю, можно ли считать это заявкой на победу. Мы рады, что оказались в числе 16 лучших команд. Мы участвуем в этом турнире, чтобы победить, стали на шаг ближе к этой цели. Но сейчас это не имеет большого значения. Мы либо побеждаем, либо будем побеждены. Надо быть готовыми к следующему этапу.

Влияние, которое оказали игроки, было огромным. И сегодня ребята, которые вышли на замену, снова очень помогли», – сказал капитан «Манчестер Сити».