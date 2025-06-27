У «Ювентуса» 2-е поражение при Тудоре – от «Ман Сити» на КЧМ. Туринцы не проигрывали 7 матчей подряд

«Ювентус» потерпел второе поражение при Игоре Тудоре.

Туринцы уступили «Манчестер Сити » (2:5) в 3-м туре группового этапа клубного ЧМ и вышли в плей-офф со 2-го места в группе.

«Ювентус » прервал серию из 7 матчей без поражений – последний раз команда проиграла «Парме» (0:1) в Серии А 23 апреля. Всего под руководством хорватского тренера «бьянконери» одержали 7 побед, дважды проиграли и 3 раза сыграли вничью.