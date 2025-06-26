Копмейнерс после ошибки Эдерсона забил «Сити». Вратарь отдал мяч прямо в ноги хавбеку «Юве», пасуя на Бернарду

Тен Копмейнерс сравнял счет в матче с «Манчестер Сити» после ошибки Эдерсона.

«Ювентус» игарет с «горожанами» (1:2) в матче 3-го тура клубного чемпионата мира.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 9-й минуте игры Жереми Доку открыл счет с передачи Раяна Аит-Нури . На 11-й минуте полузащитник «Ювентуса » забил ответный мяч.

Копмейнерс завладел мячом после ошибки голкипера Эдерсона . Бразилец намеревался сделать пас на Бернарду Силву , но отдал мяч прямо на ногу хавбеку туринцев. Нидерландец пробежал несколько метров на скорости и забил сильным ударом в угол.