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Копмейнерс после ошибки Эдерсона забил «Сити». Вратарь отдал мяч прямо в ноги хавбеку «Юве», пасуя на Бернарду

Тен Копмейнерс сравнял счет в матче с «Манчестер Сити» после ошибки Эдерсона.

«Ювентус» игарет с «горожанами» (1:2) в матче 3-го тура клубного чемпионата мира.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 9-й минуте игры Жереми Доку открыл счет с передачи Раяна Аит-Нури. На 11-й минуте полузащитник «Ювентуса» забил ответный мяч.

Копмейнерс завладел мячом после ошибки голкипера Эдерсона. Бразилец намеревался сделать пас на Бернарду Силву, но отдал мяч прямо на ногу хавбеку туринцев. Нидерландец пробежал несколько метров на скорости и забил сильным ударом в угол.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЮвентус
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoсерия А Италия
logoчемпионат мира среди клубов
logoРаян Аит-Нури
logoТен Копмейнерс
logoЭдерсон
logoБернарду Силва
logoЖереми Доку
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