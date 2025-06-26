Шерингем о Рэшфорде: «Не думаю, что он заслужил переход в «Барсу». После подписания мегаконтракта он говорит, что не хочет играть за «МЮ» – карьера не должна строиться таким образом»

Тедди Шерингем высказался о возможном переходе Маркуса Рэшфорда в «Барселону».

Сообщалось , что каталонский клуб готовит предложение об аренде форварда «МЮ ».

«Конечно, я надеюсь, что он не перейдет в «Барселону». Несколько лет назад Пьер-Эмерика Обамеянга считали паршивой овцой в «Арсенале ». Артета хотел, чтобы он ушел, и в итоге он перешел в «Барселону». Неплохо для «паршивой овцы»!

Рэшфорд не хочет играть за «Юнайтед», говоря после подписания мегаконтракта, что он не хочет играть за них, но все же рад получать деньги. И теперь он хочет в «Барселону»? Я очень надеюсь, что этого не произойдет. По-моему, футбольная карьера не должна строиться таким образом. Если вы хорошо играете, хорошо, посмотрите, куда вы можете пойти. Подумайте, сможете ли вы заиграть в такой команде, как «Барселона ». Постарайтесь стать еще лучше.

Но не нужно объявлять забастовку, чтобы отправиться куда-то, где, возможно, будет лучше, чем там, где вы играете сейчас. Мне это не нравится. Не думаю, что Рэшфорд заслужил переезд на «Камп Ноу» за последние несколько лет», – сказал экс-форвард сборной Англии.